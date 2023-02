Roosje Brouwer en Lannebel tweede in finale zevenjarigen Vejer de la Frontera

Roosje Brouwer en de Comme il faut-dochter Lannebel zijn vanochtend tweede geworden in de finale voor zevenjarigen op de Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. De amazone hoefde in de negentien combinaties tellende barrage over 1,40m alleen de Amerikaan Michael Hughes voor te laten gaan. In de finale voor zesjarigen sprong de KWPN-merrie Marola (v. Cornet Obolensky) onder Álvaro González de Zarate Fernandez naar de overwinning.

Bij de zevenjarigen bleef Pieter Keunen met twee paarden foutloos in het basisparcours. Met de KWPN-goedgekeurde hengst Lambrusco (v. Entertainer) werd hij in de barrage vierde met een foutloze ronde in 39,36. Ook met Largita (v. Cape Coral RBF Z) hield Keunen de teller op nul. Met een tijd van 44,86 werd het duo tiende.

Marola treedt in voetsporen halfzus

De door Peter Jaspers gefokte Marola was de snelste nuller in de finale voor zesjarigen. Met 38,45 seconden in de barrage was de merrie tweehonderdste van een seconde sneller dan Maximilian Lill en Prestige (v. Pilothago). Uit Marola’s moeder Warola (v. Goodtimes) komt een hele reeks aan internationale springpaarden, waaronder de 1,50m-merrie Carola BH (v. Dutch Capitol), die elf jaar geleden de finale voor vijfjarigen in Vejer won.

Finale vijfjarigen

Bij de vijfjarigen was het beste Nederlandse resultaat voor Doron Kuipers en Dumoulin PP Z (v. Douglas). Ze werden vijfde in 0/40,49. Aniek Diks werd achtste met Newton SB (v. Toulon) in 0/41,63.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl