Roosje Brouwer wint GP Oliva

Nadat Roosje Brouwer de afgelopen dagen al meerdere goede prestaties leverde op CSI Oliva, was ze vandaag de beste in de Silver Tour Grote Prijs. Met I-Star (Big Star x Carthago Z) klokte de amazone in de barrage over 1,40 m 38,55 seconden en was daarmee de snelste foutloze.

Van de 43 combinaties haalden vijf de barrage en twee daarvan bleven foutloos in de beslissende ronde tegen de klok. Aan kop dus Roosje Brouwer en daarachter Mikolaj Baranski. De Poolse ruiter kwam met Dandy d’Armor (v. Tsunami de Hus) in 38,78 seconden over de finish. De Brit James Smith klokte met Good Friends (v. Mylord Carthago) de snelle tijd van 37,06 seconden maar liep 4 strafpunten op en werd derde.

Uitslag

Bron: Horses.nl