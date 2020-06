Rowen van de Mheen en Hoznayo derde plaats in Polen

Momenteel wordt er een meerdaagse Internationale wedstrijd verreden in Ciekocinko in Polen. Diverse Nederlandse ruiters en amazones zijn hier naar afgereisd en zo ook Rowen van de Mheen en het paard Hoznayo (Classido x Conquista X). Zij kwamen gister van start in de 1,40m-rubriek en namen de derde prijs mee naar huis.

Er kwamen meer Nederlandse ruiters aan start in deze rubriek. Loewie Joppen reed mee met Hantano (Quasimodo Z x Numero Uno) en reden een foutloze rit en eindigde in de top 10 op nummer 9. Remco Been startte zijn Balou van het Molenhof Z (Berlin x Grand Pilot I) en reden eveneens een foutloze ronde en eindigde op de 10e plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl