Roy van Beek wint 1.50m Ebreichsdorf, Bart Lips beste Nederlander op zeven

Vanmiddag stond de afsluitende 1.50m rubriek op de planning in Ebreichsdorf. Nederland kwam eerder deze week niet tot grote successen in de Nations Cup maar dat was vandaag wel anders. Zowel Bart Lips als Teddy van de Rijt reden in de prijzen. De Belg Roy van Beek ging er met de winst vandoor.

Van de vierendertig combinaties bleven er acht over voor de barrage. De winst was hierbij voor Roy van Beek die in het zadel van Chacco me Biolley (v. Chacco Blue) ruim een seconde sneller was dan de nummer twee. Dit was Giacomo Casadei, die Let’s Go FZ (v. Lord Fauntleroy) foutloos rond stuurde in een tijd van 40.59 seconden. Plaats drie was voor Fritz Kogelnig Jun met BG Conquisto (v. Clarimo). Bart Lips bleef ook foutloos in de eerste ronde maar kreeg in de barrage twee fouten. Hij eindigde met Davinci Z (v. Dutch Capitol Z ) op plaats zeven. Teddy van de Rijt stuurde Explosion (v. Applaus) heel save rond maar kreeg daardoor drie tijdfouten. We vinden de combinatie nog wel terug binnen de prijzen op plaats twaalf.

