Ruben Romp blijft scoren in Kessel: Met Esi Toulouse tweede in GP-kwalificatie

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Ruben Romp blijft scoren in Kessel: Met Esi Toulouse tweede in GP-kwalificatie featured image
Ruben Romp, hier met Joriena V. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Met twee topklasseringen was Ruben Romp vandaag uiterst succesvol op JPM International in Kessel. Eerst deed hij dat door met Joriena V (v. Zirocco Blue VDL) naar de zege in het 1,40 m. te springen en later op de dag voegde hij daar nog een tweede plaats in het 1,45 m. aan toe. In deze rubriek, die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, had Romp Esi Toulouse (v. Livello) onder het zadel.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant