Ruben Romp derde in 1.40m Praag

Ruben Romp was vanmiddag goed op dreef in het 1.40m direct op tijd in Praag. Hij rekende in het parcours op de tienjarige Holsteiner Ultimo 138 (v. Uriko). Het paar bleef van het hout af en noteerde een tijd van 67,13 seconden. Met dit resultaat eindigden ze op de derde plaats. Romp brengt de ruin sinds april 2022 op internationale wedstrijden uit.

De rubriek werd gewonnen door David Simpson met de tienjarige merrie Billy Piccadilly (v. Plot Blue). Het duo bleef foutloos en klokte de winnende tijd van 61,07 seconden. Pieter Clemens beet zich met de negenjarige Cosibi Ems Z (v. Cosimo M) stuk op de razendsnelle tijd van Simpson. Het paar hield de lei schoon, maar was 5,38 seconden te langzaam voor de winst.

Touloupis

Door het grote aantal deelnemers werd de wedstrijd in twee klassementen opgedeeld. In het andere klassement was de overwinning voor Angelos Touloupis met de achtjarige Holsteiner Kannandillo (v. Kannan). De Griek stuurde de hengst foutloos rond en noteerde de snelste tijd van 60,43 seconden. Touloupis was eind mei ook al succesvol met Kannandillo in Athene. Daar wonnen ze het 1.45m direct op tijd en werden ze tweede in de Grand Prix. Touloupis tekende ook voor de tweede plaats. Deze klassering bemachtigde hij met de tienjarige hengst Del Rey of the Lowlands Z (v. Diamant de Semilly). Met hem deed hij het iets rustiger aan. Een foutloze ronde in een tijd van 63,30 seconden was genoeg voor de tweede plaats. Miloslav Prihoda Jr werd derde met de twaalfjarige Carman (v. Carpalo). Zij kwamen zonder kleerscheuren door het parcours in 66,55 seconden.

Bron: Horses.nl