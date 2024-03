Ruben Romp derde in 1.45m Oliva met Celtic Boy

Ruben Romp bemachtigde zojuist de derde plaats in Oliva. Met Celtic Boy (v. Mylord Carthago) bleef hij foutloos in het 1.45m parcours, wat over twee fasen werd verreden. Het duo liet een tijd van 28.21 seconden op het scorebord verschijnen.

Stephan de Freitas Barcha ging er met de overwinning vandoor. De Braziliaan stuurde Chevaux Hex Lup Imperio Egipcio foutloos rond in een snelle tijd van 27.50 seconden, waarmee hij nipt voor bleef op Mariano Martinez Bastida. De Spaanse ruiter klokte met Origi van ’t Geyzeven (v. Thunder vd Zuuthoeve) een tijd van 27.58 seconden.

In deze rubriek viel Ralph Slaats ook in de prijzen voor Nederland. Hij werd met Cirondine Z (v. Cicero Z van Paemel) dertiende. De combinatie bleef foutloos in beide fasen en zette een tijd neer van 32.42 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl