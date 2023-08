Ruben Romp en Hanouk V blijven presteren

Ruben Romp had de Canabis Z-dochter Hanouk V vorige maand in Valkenswaard al goed aan het springen en op de Stephex Masters Brussel maakte de elfjarige KWPN-merrie vandaag wederom een goede indruk. Een een ruim zeventig deelnemers tellende 1,45m met barrage eindigden ze op de derde plaats.

In het basisparcours van de kwalificatieproef hielden 29 combinaties de teller op nul, in de barrage bleven er nog eens zeventien foutloos. Daarmee kwam het op de tijd aan. Het verschil tussen de nummer één en de nummer zes was met slechts viertienden van een seconde erg klein.

Maher wint

Ben Maher zette met Point Break (v. Action-Breaker) de snelste tijd neer. De handige Brit stuurde de SWB-hengst in 31,38 seconden over de finish. Abdelkebir Ouaddar kwam met Ceika Malouine (v. Quickly de Kreisker) het dichtst in de buurt met 31,39, daarna volgden Romp en Hanouk V met 31,61.

Bron: Horses.nl