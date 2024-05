Ruben Romp en ‘nieuwe troef’ winnen GP-kwalificatie Kronenberg

Ruben Romp vormt pas twee maanden een combinatie met ESI Toulouse (Siec Livello x Quasimodo van de Molendreef) en het duo leert elkaar beter kennen. Dat resulteerde vandaag in de eerste topklassering van de nieuwe combinatie. Op CSI Kronenberg sprong Romp met de 13-jarige ruin naar de overwinning in het 1,45 m. direct op tijd welke tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs.

Na het debuut afgelopen maart in Oliva en hun tweede CSI vorige maand in St Tropez-Grimaud rijdt Ruben Romp in Kronenberg zijn derde internationale concours met ESI Toulouse en daar is de combinatie sterk aan begonnen. In de 68 combinaties tellende rubriek stuurde Romp de Iers gefokte ruin in de winnende tijd van 63,35 seconden door het parcours.

Top drie

Nicolas Layec reed Fee de Caryan (v. Vigo d’Arsouilles) 63,44 seconden naar de tweede plaats. Als derde volgde Andrej Pavlovic met Peach van het Bruggenveld (v. For Pleasure). Zij kwamen in 63,69 seconde over de eindstreep.

Van Asten

Voor Nederland zette ook Leopold van Asten een top tien klassering neer. Met VDL Groep Victoria (v. Do Spiritivo) sprong hij naar de tiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl