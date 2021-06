Ruben Romp pakt derde plaats bij zevenjarigen

Ruben Romp bemachtigde zojuist de derde plaats bij de zevenjarigen in Bonheiden. In het zadel van de KWPN'er Jandino van de Crumelhaeve (v. Dexter R) legde hij het tweefasen-parcours foutloos af in een tijd van 32,41 seconden. In juni was hij in Valkenswaard ook al succesvol met de hengst door op de tweede plaats te eindigen in een 1.35m-rubriek direct op tijd.