Ruben Romp pakt vierde plaats in 1.50m Oliva

Ruben Romp miste vanmiddag het podium van de hoofdrubriek in Oliva. Met 13 concurrenten in de barrage van het 1.50m, de finale in de Gold Tour, moest de ruiter uit Goirle twee Duitse amazones en een Brit voor laten gaan.

Het was dit keer niet de altijd pijlsnelle Kendra Claricia Brinkop die in deze pittige rubriek aan het langste eind trok. Nicola Pohl was met de Frans gefokte Catz de Sulpice (v. Trésor de Virton) zo snel dat zelfs de ervaren Ben Maher tekort kwam. Driehonderdste van een seconde om precies te zijn was Maher met de Zweeds gefokte hengst Point Break (v. Action Breaker) te langzaam om de 36,48 seconden van de amazone uit Dagobertshausen te evenaren.

Altijd favoriet

De amazone die in elke rubriek als potentiële winnares van start gaat, Kendra Claricia Brinkop, reed zich op de tienjarige Do It Easy (v. Vigo Cece) naar de derde plaats door 37,42 seconden te noteren. Dat was net iets te snel voor Ruben Romp, die met het fokproduct van W. Verbakel uit Asten-Heusden Hanouk V (v. Canabis) in 37,62 seconden door de finish kwam. Een mooie vierde plaats, nadat Romp eerder dit seizoen op 1.45m -niveau al eens derde was in Brussel en Valkenswaard.

Balken voor Houtzager en Van der Schans

Minder geluk hadden Wout Jan van der Schans met Jager (v. Numero Uno) en Marc Houtzager met Klasse EB (v. Regino), die beide met een balk in het zand geen toegang hadden tot de barrage.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl