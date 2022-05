Ruben Romp snelt naar overwinning 1.45m St. Tropez

Liefhebbers van de springsport kunnen dit weekend hun hart ophalen met alle mooie concoursen die er op de planning staan. Tussen al die Nederlandse concoursen zouden we bijna de Hubside Jumping vergeten, was het niet dat Ruben Romp vandaag de aller snelste was en met Hanouk V (v. Canabiz Z) de overwinning opeiste in de CSI2* 1.45m.

Over een hoogte van 1.45m gingen 22 combinaties van start. Ruben Romp hield de Nederlandse eer hoog op Franse bodem door de rubriek te winnen. In het zadel van Hanouk V was het duo met een tijd van 61.63 seconden iedereen te snel af. Op ruim een seconde achterstand was het de Duitse Katharina Offel met Chaning Tatum (v. Canturano I) die naar de tweede plaats sprong. Emeric George en Effect de l’Esprit Z (v. Eldorado van de Zeshoek) waren in een tijd van 62.27 seconden goed voor de derde trede.

