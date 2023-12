Ruben Romp trekt succesvolle lijn door met zege in 1.45m Kronenberg 

De ervaring gaf gisteravond de doorslag in het 1.45m om de Suus Kuyten Auction Prix in Kronenberg. Ruben Romp was in de barrage met zijn topmerrie Hanouk V (v. Canabis Z) een seconde sneller dan Mel Thijssen met de 12-jarige KWPN'er Grieg S (v. Indoctro).

Drie weken geleden waren ze nog tweede in Opglabbeek, in oktober boekten ze in Oliva in het 1.50m nog een fraaie vierde plaats en gisteravond trokken Ruben Romp en Hanouk V hun succesvolle lijn door met een overwinning in de met 69 deelnemers sterk bezette Big Tour-rubriek. De combinatie bleef foutloos in de barrage en klokte de winnende tijd van 38,15 seconden.

Seconde langzamer

Mel Thijssen en Grieg S moesten een seconde toegeven. João Victor Castro Aguiar Gomes De Lima werd derde met de Diamant de Semilly-zoon Charon van Moeshof. Het paar hield de lei ook schoon en zette een tijd van 39,84 seconden op het scorebord. Zij werden gevolgd door Loewie Joppen en Pallieter van de Noord Ranch (Cornet Obolensky x Toulon).

Bron: Horses.nl