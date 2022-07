Ruben Romp twaalfde in door Koen Vereecke gewonnen Grote Prijs van Knokke

Voor de deelnemers aan het CSI3* in Knokke werd vandaag de Grote Prijs verreden. Na barrage bleek Koen Vereecke met Lector van de Bisschop (v.Bamako de Muze) de beste en won daarmee een electrische auto van 16.340 euro plus nog 3.660 euro in contanten. Philip Houston reed met Dandros S Bella (v.Sandro Boy) naar de tweede plaats terwijl Francois Jr mathy met Uno de La Roque (v.Numero Uno) het podium nog een extra Belgisch kleurtje gaf.

Ruben Romp moest met Inflame Go (v.Namelus R) in de barrage een fout incasseren wat hem op de twaalfde plaats deed belanden. Harrie Smolders was de andere Nederlander die meedeed aan deze 58 man sterke Grote Prijs maar speelde met Escape Z (v.Emerald) geen grote rol. Met acht strafpunten eindigde hij als 36ste.

