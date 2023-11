Ruben Romp tweede in 1.45m Sentower Park

In de barrage van het 1.45m in Opglabbeek verschenen zes combinaties aan de start, waaronder twee Nederlanders. Ruben Romp was met de merrie Hanouk V (v.Canabis Z) snel, maar de Franse Aurore Christen bleek net een seconde sneller. In een tijd van 33,79s stuurde zij de merrie Uniflore Minotiere (v.Luccianno) naar de overwinning.

Voor Ruben was er een tijd van 34,88s en daarmee was hij een maatje te groot voor de nummer drie. De Duitse Josephin-Viktoria Schmidt reed met de hengst Cantolar (v.Canstakko) wel een foutloze ronde, maar deed dat in een tijd van 38,63s.

Johnny Pals

Met zijn Chacco’s Girl (v.Chacco-blue) was Johnny Pals snel (34,46s), maar helaas noteerde hij vier strafpunten op het scorebord. Hij belandde daarmee op een vierde plaats.

