Ruben Romp vierde in Grote Prijs Kronenberg

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Ruben Romp vierde in Grote Prijs Kronenberg featured image
Ruben Romp, hier met Quintino. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In de CSI2* 1,45m Grand Prix van Kronenberg bleef het tot de laatste rit spannend. Uiteindelijk was het Stefan Engbers die met Baju NRW (v. Balou du Rouet) de snelste tijd neerzette in de barrage en de overwinning veiligstelde. Voor Ruben Romp en ESI Toulouse (v. Livello) was er een foutloze rit in de vierde tijd.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like