Ruben Romp vierde in Grote Prijs Kronenberg

In de CSI2* 1,45m Grand Prix van Kronenberg bleef het tot de laatste rit spannend. Uiteindelijk was het Stefan Engbers die met Baju NRW (v. Balou du Rouet) de snelste tijd neerzette in de barrage en de overwinning veiligstelde. Voor Ruben Romp en ESI Toulouse (v. Livello) was er een foutloze rit in de vierde tijd.
barragecombinaties (v. het betreden. mocht haar 2) eerste Chadon Reitzner plek parcours halverwege foutloze de ze de zette. reed een PS Vio een op 40,88 die tien Met ronde in eerste tijd Exelero stevig als Elena-Malin van nog seconden,
in afwachten niet aanval, te opende Het het Wouters maar podium net in finishen. 37,05 overnam nemen. was leiding Hellehof) om het Met Seppe Mosito over snel seconden eindigen. Qoffiekoek zou te of drie was hij leiding het op de die de Romp te Muze de vervolgens seconden van (v. combinaties het door 37,49 genoeg nog gaan de was klassement
de staart hem Venijn in zit
aangezien ontnomen, voor goed Cossinelle was voorgaande net voor foutloos Felix slotakkoord Engbers: Dat onder hij Het hem met de in en in dook geluk seconden 36,74 finishte. de Cascadello-dochter seconden, 37,47 foutloos NRW Stefan finishte alle Koller overwinning. werd Baju tijden
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.