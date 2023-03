Ruben Romp wint Grand Prix van Gorla Minore

Ruben Romp en de Canabis Z-dochter Hanouk V hebben in het Italiaanse Gorla Minora de Grand Prix over 1,45m gewonnen. Het is voor de elfjarige KWPN-merrie haar eerste Grand Prix-zege. Romp, de één na laatste starter in de dertien combinaties tellende barrage, was bijna anderhalve seconde sneller dan de nummer twee, Guilia Martinengo Marquet met Goynor.

Romp reed Hanouk V afgelopen donderdag in een Tabel A 1,40m en op vrijdag in een Tabel A 1,45m. In beide parcoursen kreeg de merrie een balk en viel ze buiten de prijzen, maar in de Grand Prix verkeerde de merrie in topvorm en liep gemakkelijk naar het beste resultaat: 0/40,76. De rest van de top vijf werd bezet door Italianen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl