Rubens LS La Silla erkend

Zojuist werd bekend dat de hengstenkeuringscommissie een hengst voor erkenning heeft voorgedragen aan het Algemeen Bestuur, een advies dat is overgenomen. Het gaat om de 15-jarige hengst Rubens LS La Silla die al meerdere jaren op het hoogse niveau in de sport loopt met onder andere Conor Swail en Denis Lynch. Hij won onder andere de Grand Prix van Tryon, La Coruña en Langley en werd tweede in de Grand Prix van Wellington.

De vader van Rubens LS La Silla (Rebozo LS La Silla uit Scapino Chanel van Cash, fokker La Silla uit Mexico) is het 1.60m-springpaard Rebozo LS La Silla (Dollar de la Pierre uit Renata La Silla van G. Ramiro Z, fokker La Silla uit Mexico), die zelf op de Olympische Spelen in London sprong met Rodrigo Pessoa. Daarnaast was hij met Rodrigo ook vierde in de individuele finale op het WK in Lexington en vierde met het Braziliaanse team. Ook was hij derde in de Grand Prix van Rome, Calgary en Torino.

Scapino Chanel

De moeder van Rubens La Silla, de merrie Scapino Chanel (Cash uit Afrika van Alexis Z) sprong op 1.60m-niveau en sprong met Gerardo Tazzer voor Mexico op de Olympische spelen in Atlanta. Na haar sportcarrière bracht zij maar liefst drie goedgekeurde zonen en drie kinderen die op 1.60m-niveau sprongen.

Rubens LS La Silla voldoet aan de door het KWPN gestelde röntgenologische eisen. De exterieurbeoordeling heeft plaatsgevonden en levert geen blokkade op. Het exterieurrapport is te vinden in de KWPN Database. Rubens LS La Silla heeft een genoomfokwaarde van 101 (38% betrouwbaarheid), hij is drager van het WFFS-gen. Sperma is beschikbaar via hengstenhouderij van Bommel.

Bron: Horses.nl/KWPN