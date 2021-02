Ruime winst voor Emil Hallundbaek, Vrieling tweede in 1.45m

Vanavond nam de Deense springruiter Emil Hallundbaek de winst mee naar huis bij de CSI2*-wedstrijd in Opglabbek. Hallundbaek stuurde zijn 14-jarige merrie Paris (v. Armitage) vlot door de barrage. In een tijd van 34,28 seconden wist het paar de concurrentie ruimschoots achter zich te laten.

In totaal deden er 76 deelnemers mee in deze rubriek waarvan 16 barrage mochten rijden. Uiteindelijk reden 7 combinaties een foutloze ronde.

Vrieling tweede

Jur Vrieling moest genoegen nemen met de tweede plek. Vrieling kwam met zijn vos-ruin Chabada de l’Esques (v. Quebracho Semilly) zonder fouten in een tijd van 36,74 seconden over de finishlijn.

Moeskops derde

De ronde van Belg Bunoit Moeskops was goed voor de derde plek. De schimmel Kiarado (v. Diarado) bleef van het hout af. De combinatie zette de klok stil in 37,06 seconden.

Thijssen grijpt naast tweede plek

Sanne Thijssen mocht als laatste in deze rubriek. Met haar hengst Hi There (v. Nabab de Reve) reed ze voor de overwinning. Thijssen was 0,84 seconden sneller dan Vrieling, maar op de laatste hindernis raakte de KWPN’er met zijn achterbeen de balk. Dat kostte Thijssen de tweede plek.

