Ruiterwissel voor The Sinner

Denis Lynch komt voortaan niet meer in actie met The Sinner. De elfjarige OS-ruin van Luigi Baleri wordt voortaan gereden door de Zwitserse topruiter Martin Fuchs. Lynch maakte de ruiterwissel op Instagram bekend en bedankte in het bericht The Sinner en zijn eigenaar voor het vertrouwen.

“Het was geweldig om Saint in mijn team te hebben het afgelopen seizoen’, schreef de Ierse springruiter. “Ik kijk ernaar uit om hem onder zijn nieuwe ruiter te zien.”

Hoogtepunten

Halverwege vorig jaar kreeg Lynch de Sanvaro-zoon onder het zadel. Hij nam toen de teugels over van Kamil Papousek uit Tsjechië, waarmee The Sinner ook op het hoogste niveau sprong. Bij het gezamenlijke debuut van The Sinner en Lynch pakten de twee direct een top tien klassering in de 1,50m- rubriek in Parijs en daarna volgden er nog dertien top tien plaatsen. De meest recente hoogtepunten van Lynch en de donkerbruine ruin waren de vijfde plek in de WB-wedstrijd in Mechelen eind vorige maans en de winst in de Six Bar van Parijs enkele weken daarvoor.

Bron: Horses.nl/Instagram