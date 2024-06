Sabrina van Rijswijk en Mowgli met gemak over gaatje hoger in Wuustwezel

Met Mowgli van Polderzicht (v. Mosito van het Hellehof) boekte Sabrina van Rijswijk eerder al successen in het 1,30 m, 1,35 m en 1,40 m en dat succes gaat nu moeiteloos verder in het 1,45 m. Op CSI Wuustwezel sprong het duo over deze hoogte naar een fraaie derde plaats in de Small GP over twee fasen.

Sabrina van Rijswijk kwam met de achtjarige Mowgli van Polderzicht in 30,78 seconden over de finish en hoefde met die tijd alle twee thuisamazones voor te laten gaat. Allersnelst was Evelyne Putters. Zij klokte met Carambole-dochter Eye of the Tiger 29,38 seconden en dook daarmee als enige onder de 30 seconden. Louise Ameeuw en Flora du Mesnil (v. Copin van den Broy) volgden met 30,28 seconden als tweede.

De Visser

In deze rubriek van 32 deelnemers eindigde voor Nederland ook Pieter Jan de Visser in de top tien. Hij sprong met For2day Z (v. For PLeasure) naar de achtste prijs.

Uitslag

Bron: Horses.nl