Sally Hopkinson en Fadograaf winnen 1* Grand Prix Indoor Friesland

Het publiek is massaal naar Leeuwarden afgereisd om voorafgaand aan de Grote Prijs te genieten van de CSI1* Grand Prix over een hoogte van 1.40m. Een technisch gebouwd parcours met dertien hindernissen leverde voor veel ruiters problemen op. Vooral de driesprong bleek de scherprechter te zijn. Van de 19 combinaties mochten er drie terug komen voor de barrage. Sally Hopkinson bleef als eerste foutloos en ook in de barrage kwam ze als enige foutloos over de finish. Een lesje stijl rijden met Fadograaf (v. Vigaro) leverde haar de winst op.

Stipt om half 6 kwam de eerste combinatie de ring binnen gereden. Het publiek moest er negen combinaties op wachten maar toen was daar toch eindelijk de eerste foutloze ronde. En wat voor ronde. De jonge Sally Hopkinson reed Fadograaf rond alsof ze een 1.10m parcours sprong. Op 10a leek het even mis te gaan maar de balk bleef liggen en een zucht ging door het publiek. Hopkinson kwam verder nergens in de problemen en kwam in 71.59 seconden over de finish.

De barrage reed Hopkinson niet anders. Het tempo lag wat hoger en ze draaide kort binnendoor naar hindernis acht. De combinatie kwam als enige foutloos uit de barrage en de tijd deed er eigenlijk al niet meer toe. De jonge amazone ging er verdiend met de winst van door.

Aniek Diks snelste vierfouter

Aniek Diks bezorgde het publiek als 17e starter dan toch die barrage. Greenday (v. Eldorado Vd Zeshoek) lande hard op de achterste paal van hindernis 6 maar de balk bleef liggen. De combinatie reed verder een vlekkeloze ronde en kwam ruim binnen de toegestane tijd over de finish. Diks begon snel aan haar barrage maar de insprong van de dubbel viel in het zand. Ze kwam in 38.33 seconden over de finish wat haar een derde plaats opleverde.

Fout kost van der Schaar de winst

Wat Aniek Diks kan, kan ik ook moet Daphne van der Schaar gedacht hebben. Een rondje uit het boekje en haar eigen gefokte Iceman Vds (v. Phin Phin) dacht overal super mee. Op het middelste element van de driesprong hield het publiek even haar adem in maar alles ging goed met een mooie foutloze ronde als gevolg. Ze mocht als laatste starten in de barrage en was duidelijk gebrand op de winst. Vol gas naar de laatste hindernis leverde haar een razendsnelle tijd op van 36.57 seconden op. Helaas viel de balk uit de lepels en werd ze uiteindelijk tweede.

Tijdfout houdt van Andel uit barrage

Ook een foutloze ronde voor Maxime van Andel en de pas zevenjarige Cabelensky Z (v. Cornet Obolensky). Het publiek ging uit z’n dak maar de tijd gooide roet in het eten. Uiteindelijk kwam ze 0.66 seconden te laat over de finish en dat leverde de ruiter voor stal Houtzager-Kayser één onverdiende strafpunt voor tijd op. Hiermee eindigde de combinatie net buiten het podium op een vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl