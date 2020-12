Samantha McIntosh wint WB-Taupo

Samantha McIntosh ging er gisteren met Alaid de Chez Nous (v. Ogano Sitte) in het Nieuw-Zeelandse Taupo met de overwinning vandoor in de wereldbekerkwalificatie. Het duo bleef dubbel foutloos in het 1,40m-parcours over twee rondes en was ruim een halve seconde sneller dan de concurrentie.

Annabel Francis was met La Quinara 2 (v. Ludger G) goed voor de tweede tijd in deze rubriek. Het duo, dat begin deze maand de WB-wedstrijd in Fielding won, kwam in 53,22 seconden aan de finish terwijl haar landgenote 52,62 seconden nodig had.

Twee keer

Er bleven slechts vier combinaties dubbel foutloos in deze WB-kwalificatie en Francis maakte met twee paarden deel uit van deze top vier. De amazone stuurde Carado GHP (v. Caretino) in 61,94 seconden rond, maar was daarmee te langzaam om twee keer in de top drie te eindigen. Brooke Edgecombe kwam met LT Holst Andrea (v. Casall ASK) in 60,46 seconden aan de finish en pakte daarmee de derde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl