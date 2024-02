Sampson zet Amsterdamse zegereeks voort in Bordeaux

Matthew Sampson zette afgelopen weekend met de Iers gefokte MGH Candy Girl (v. Sligo Candy Boy) fantastische prestaties neer op Jumping Amsterdam. Hij was de beste in het 1.40m direct op tijd op vrijdagavond en een dag later won hij het 1.45m direct op tijd. Vanmiddag zette hij met de elfjarige merrie deze zegereeks voort door het 1.45m direct op tijd in Bordeaux op zijn naam te schrijven. Hij kwam zonder kleerscheuren over de eindstreep en zette de winnende tijd van 59,60 seconde op de klok. Candy Girl is niet alleen sportpaard, maar ook fokmerrie. ‘’Ze heeft een paar veulens gekregen via embryo transfer. Big Star heb ik onder andere gebruikt.’’