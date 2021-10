Sander Geerink naar zege in jonge paarden-rubriek, Hessel Hoekstra tweede

Vanochtend won Sander Geerink de rubriek voor vijfjarigen in Michalowice met de Ultimo-kleinzoon Landreau (v. Glenfiddich VDL). De tweede plaats ging naar Hessel Hoekstra met de KWPN'er Ligeunerin VDL (v. Corporal VDL). Maureen Bonder pakte de vijfde plaats met de Go-On T.S.-nakomeling Gascony. Melvin Greveling en Micky Morssinkhof wisten ook een goede prestatie neer te zetten op de Poolse bodem in Michalowice.

Vanavond reed Maureen Bonder de elfjarige KWPN’er Flierefluiter (v. Tygo) naar de vierde plaats in de 1.45m-rubriek. Het paar raakte het hout niet aan en finishte in 63,96 seconden. De zevende plaats ging naar Melvin Greveling met de BWP’er Noukie (v. Deauville van T&L). Het duo zette een foutloze ronde neer en zette de klok stil in 69,58 seconden. Sander Geerink met de KWPN-hengst Global (v. Cardento) en Micky Morssinkhof met de goedgekeurde KWPN-hengst Graziano (v. Baltic VDL) lieten een balk vallen. Geerink kreeg de achtste plaats (62,26) en Morssinkhof eindigde op de elfde plaats (63,49). Adam Grzegorzewski won het parcours over 1.45m met de zwarte Hanoveraan Stakata (v. Stanley). De combinatie bleef foutloos en noteerde de snelste tijd van 58,61 seconden.

Greveling en Morssinkhof in top 10 1.40m

In het zadel van de Lexicon-nakomeling Happylina schreef Grzegorzewski ook de 1.40m-rubriek op zijn naam. Het duo liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 26,36 seconden. Melvin Greveling greep de zesde plaats met de donkerbruine KWPN’er Goldstar (v. Ukato). Het paar raakte het hout niet aan en zette de timer op 28,43 seconden. Micky Morssinkhof pakte de negende plaats met Quintendros E (v. Quintender) en tiende plaats met Hawai Balia NL (v. Van Gogh). Morssinkhof met Quintender passeerde de finishlijn in 30,74 seconden, 0,47 seconde sneller dan met Hawai Balia NL.

Greveling en Hoekstra in top 10 bij zes- en zevenjarigen

In de rubriek voor zes- en zevenjarigen behaalde Melvin Greveling de achtste plaats met de zevenjarige KWPN’er Jerma (v. Toulon). Het paar bleef foutloos en noteerde een tijd van 31,33 seconden. Met de zesjarige Zangersheide Amigo de Septon Z (v. Aganix du Seigneur) bemachtigde Greveling ook de tiende plaats. Met Amigo de Septon Z was de Nederlandse springruiter slechts 1 seconde trager dan met Jerma. Hessel Hoekstra liet alle balken in de lepels liggen met de zesjarige KWPN’er Kathleen WV (v. Vigo d’Arsouilles). Met deze prestatie ontving de combinatie de negende plaats. De Ierse springruiter Conor Drain won de rubriek met de zevenjarige ruin Covehill Archie (v. Diamant de Semilly). Het duo snelde over de finish in 27,92 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl