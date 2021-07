Sander Geerink stuurt Jacobus S naar tweede plaats in 1.40m

Sander Geerink pakte vandaag de tweede plaats in de 1.40m-rubriek direct op tijd in Samorin. In het zadel van de zevenjarige KWPN'er Jacobus S (v. Numero Uno) bleef hij foutloos in een tijd van 68,14 seconden. In Ommen was Geerink begin juli ook al succesvol met het fokproduct van de familie van Straaten. De combinatie werd daar derde in een 1.40m-parcours direct op tijd.