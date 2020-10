Sander Geerink wint bij vijfjarige springpaarden in Michalowice

Met de vijfjarige KWPN-ruin Karate Kid (Eldorado van de Zeshoek x Amethist) won Sander Geerink deze ochtend de vijfjarige rubriek in het Poolse Michalowice. Geerink reed een foutloze barragerit en kwam in 26,26 seconden over de finishlijn.

Daria Kobiernik kwam met Donna Neva S (Nevados S x Weltstein) in 27,53 seconden over de finish en eindigde daarmee op de tweede plek. Plaats drie was voor Adrianna Ostrowska met Ferrari. Dit duo finishte in 29,28 seconden.

Bonder en Geerink

Maureen Bonder kwam in actie met Carlos O (v. Grupo Prom Numerus). Met vier strafpunten in de eerste ronde werd zij tiende. Sander Geerink eindigde met zijn tweede paard Kilimanjaro (Eldorado van de Zeshoek x Quality Time) met vier strafpunten op de 12e plaats.

Bron: Horses.nl