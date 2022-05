Sander Geerink wint hoofdnummer Samorin

Sander Geerink had Jacobus S (Numero Uno x Toulon) vandaag uitstekend aan het springen. In het hoofdnummer van CSI Samorin, een 1,40 m over twee fasen, klokte het duo de snelle tijd van 32,33 seconden en won daarmee de rubriek grote rubriek van 94 deelnemers. Geerink behaalde met zoon van Numero Uno al een heel aantal aantal aansprekende resultaten maar zo mooi als vandaag was het nog niet: dit was hun eerst CSI-overwinning.