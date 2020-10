Sander Geerink wint opnieuw in Michalowice

Sander Geerink won gisteren de finale voor vijfjarige springpaarden en vandaag deed hij dat dunnetjes over. Hij schreef zonet de finale voor de zes- en zevenjarige springpaarden op zijn naam. Met Joint (Opium x Numero Uno) finishte hij in 22,94 seconden. Geerink kan terugkijken op een geslaagd weekend.

Andrius Petrovas en Kendis (Aladinas x Etiketas) eindigde op de tweede plek. Petrovas reed een foutloze barragerit in 23,33 seconden. De derde plek was voor Christian Rhomberg met Constanze (Untouched x Conway). Hij kwam foutloos in 23,63 seconden over de finishlijn.

Bron: Horses.nl