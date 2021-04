Sander Naber goed op dreef in Opglabbeek

Sander Naber liet zojuist opnieuw van zich horen in Opglabbeek. Gisteren won hij met Liberty VDL (v. Quickly de Kreisker) bij de vijfjarigen en vanmiddag herhaalde hij dit kunstje met de bij Zangersheide geregistreerde Fortissimo van't Merelsnest Z (v. For Pleasure). De combinatie raakte het hout niet aan en finishte in 64,88 seconden. Met deze razendsnelle tijd verwees hij Simon Yde naar de tweede plaats.

Yde kon Naber niet bijbenen en pakte net als gisteren met de Deens gefokte Cordino (v. Cornettino ASK) de tweede plaats. De Noor kwam zonder kleerscheuren over de finish, maar was bijna twee seconden langzamer dan de Nederlander.

Garriz derde

Juan Pablo Garriz eindigde op de derde plaats met Callypso de la Hamente Z (v. Chellsini Z). Het paar kwam zonder fouten over de eindstreep en zette de klok stil in 70,66 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl