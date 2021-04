Sander Naber verzamelt prijzen: 1 en 5 in Opglabbeek

Nadat Sander Naber de afgelopen maanden al meerdere goede klasseringen behaalde, won hij vandaag zijn eerste internationale start van dit jaar. Op CSI Opglabbeek reed hij Liberty VDL (Quickly de Kreisker x Arezzo VDL) naar de overwinning bij de vijfjarigen. Daarnaast werd hij met Fortissimo van 't Merelsnest Z (For Pleasure x Larino) vijfde in deze rubriek.

In deze tweefasen-rubriek ging de tweede prijs ging naar Simon Yde uit Noorwegen met Cordino (v. Cornettino Ask). Roy van Beek hield met Ciceron R Z (v. Cicero Z) de derde prijs in eigen land.

Uitslag

Bron: Horses.nl