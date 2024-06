Sandra Auffarth aan de leiding na eerste onderdeel Duits kampioenschap springen

Topeventingamazone Sandra Auffarth is vanmiddag met de 13-jarige Hannoveraner Quirici H (v. Quaid I) uitstekend begonnen aan het Duits kampioenschap springen. In het eerste onderdeel, een 1.55m over twee rondes, bleef ze foutloos en klokte de snelste tijd van 73,31 seconden. Auffarth rijdt de donkere vos sinds december 2021. Eind februari was de combinatie ook al succesvol in Kronenberg. In de Grand Prix over 1.45m werden ze derde.