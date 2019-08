Sandra Auffarth ziet gouden medaille-winnaar Landlord vertrekken

De Duitse amazone Sandra Auffarth heeft afscheid genomen van Landlord (Lord Pezi x Corlando). De door Karl-Heinz en Bärbel Auffarth gefokte Oldenburger was in eigendom van Allie Lawaetz. De elfjarige ruin gaat zijn carrière onder Ierse vlag vervolgen.

“Ik heb veel van Landlord mogen leren en we hebben samen aan de grote internationale springtoernooien kunnen proeven. Ons grootste succes samen was zeker de gouden medaille in het Duits kampioenschap springen voor beroepsruiters van 2018”, vertelt Sandra Auffarth. “Maar ook de eerste parcourservaring over 1,60 m, bijvoorbeeld in de Grote Prijs van Wiesbaden, zal me zeker nog lang bij blijven.”

Speciaal

“Veel dank gaat uit naar Allie Lawaetz, die me ondersteund heeft dat Landlord en ik zo lang samen konden blijven en grote successen konden vieren. Heel erg bedankt voor alles Landlord, je bent heel speciaal voor mij geweest.”

Bron: Horses.nl/Sandra Auffarth