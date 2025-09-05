Sandra Klaessen op het podium in GP-kwalificatie Kronenberg

Sandra Klaessen en de tienjarige NRPS-geregistreerde Apart (v. Apple Juice) hebben vandaag een sterke prestatie neergezet in De Peelbergen. In de 1,45 m. Grote Prijs-kwalificatie noteerde het duo de tweede tijd van 68,48 seconden. Ze hoefden alleen routinier Katrin Eckermann voor zich te dulden. Nog niet eerder wist het duo een internationale top vijf-klassering te behalen.

Van de 47 combinaties bleven er acht foutloos. Katrin Eckermann was de snelste van allemaal: zij stuurde de achtjarige merrie Viva Fly NRW Viva Fly Nrw (v. Vivant van de Heffinck) rond in 65,49 seconden.

Ali Al Khorafi maakte met de KWPN-ruin Inshallah (v. Nabab de Reve) het podium compleet door in 69,96 seconden te finishen.

Uitslag

Bron: Horses.nl