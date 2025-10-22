Sandra van den Broek-Wilmes over Cupcake Z: ‘Sanne past perfect bij dit paard’

Dat het talent er al vroeg in zat bij Cupcake Z, bewees ze als jong paard. Als driejarige werd ze kampioen vrijspringen in Limburg, en nog geen drie maanden later pakte ze de titel van reservekampioen vrijspringen op Zangersheide. “Ik zag het talent altijd al,” vertelt Sandra van den Broek-Wilmes, “maar dan is de weg naar de top nog steeds lang. Ik ben maar een kleine fokker, dus het is echt bijzonder als mensen je aanspreken en zeggen dat je een goed paard hebt.”

Petra Trommelen Door

“Sanne reed haar eerste rankingproef met Cupcake en zei toen al tegen ons: ‘Dit wordt hem! Die gaat 1,60 m. springen.’ Waarop wij antwoordden: ‘Doe maar rustig.’ Maar ze voelde het gewoon aan alles. Cupcake is natuurlijk wat horizontaal op de kop gebouwd, waardoor ze kleiner lijkt en je zou denken dat ze het grote werk misschien niet aankan. Inmiddels winnen ze bijna op elke wedstrijd wel een proef. Het is nog steeds een proces van opbouwen, maar ik weet dat het eraan zit te komen. Mijn motto is dan ook: ‘Never change a winning team’.”

Lees meer over Cupcake Z, die onder Sanne Thijssen afgelopen weekend de Wereldbekerkwalificatie in Oslo won, in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

