Sanne en Mel Thijssen bovenaan in 1.50m Vejer de la Frontera

Sanne en Mel Thijssen waren vanmorgen in het 1.50m over twee fasen de grootste concurrenten van elkaar. Sanne Thijssen ging als laatst van start en versloeg haar zus. Sanne reed de negenjarige KWPN'er Keiralanda Vdm (v. Douglas) foutloos rond en noteerde de winnende tijd van 22,49 seconden. Sanne brengt de het fokproduct van 'T. Heechhiem pas sinds november in de internationale sport uit en vanmorgen pakte ze hun eerste overwinning.

Mel Thijssen voltooide het parcours met de 13-jarige KWPN’er Grieg S (v. Indoctro) foutloos in 23,62 seconden en zette hiermee een scherpte tijd neer. Deze tijd was uiteindelijk genoeg voor de tweede plaats. Het fokproduct van Egbert Schep werd eerder uitgebracht door haar vader Leon Thijssen en door Niels Kersten. Ook Sanne Thijssen reed in 2019 een aantal wedstrijden met de hengst.

Martinengo Marquet derde

Giulia Martinengo Marquet eindigde op de derde plaats met de twaalfjarige Holsteiner Scuderia 1918 Claristo 3 (v. Clarimo). De Italiaanse amazone legde het parcours met de schimmel af in 23,72 seconden en noteerde hiermee de derde tijd.

