Sanne en Mel Thijssen in de prijzen in 1,45m in Vejer

Zusjes Sanne en Mel Thijssen hebben opnieuw goede zaken gedaan op de Andalicía Sunshine Tour in Vejer de la Frontera. In de eerste groep van de Big Tour 1,45m over twee fasen was er een derde prijs voor Mel Thijssen en de Indoctro-zoon Grieg S. In groep twee werd Sanne met Lolandria Z (v. Lux Z) vierde.

In de eerste groep was de top drie aan elkaar gewaagd. De Zweedse Sofia Westborg zette met Alencia von Hary Z (v. Action-Breaker) met 34,11 seconden de snelste tijd neer, maar de werd op de hielen gezeten door de Spanjaard Jesus Garmendia Echevarria en Mel Thijssen. Garmendia Echevarria kwam met Valut (v. Valentino) in 34,22 seconden aan de finish, Mel en de dertienjarige Grieg S hadden 34,86 seconden voor hun tweede fase nodig.

Groep twee

In groep twee werd de beste prestatie neergezet door Leticia Riva Gil. De Spaanse stuurde Cadum de Champloue (v. Diamant de Semilly) in 34,20 over de eindstreep. Rene Lopez Lizarazo en Deesse du Chateau (v. Calvaro Z) kwamen met 34,36 het dichtst in de buurt. Zij werden gevolgd door Jacob Hellström en Sanne Thijssen, die met Lolandria Z een tijd van 36,27 seconden klokte.

Medium Tour

Mel Thijssen reed zich ook in de Medium Tour 1,45m over twee fasen in de prijzen. Met Florida Balia NL (v. Bustique) bleef ze foutloos in 29,48 en werd daarmee zevende.

Uitslag Big Tour 1,45m twee fasen.

Uitslag Medium Tour 1,45m twee fasen.

Bron: Horses.nl