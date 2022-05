Sanne Thijssen beste Nederlander in eerste ronde GCL

In Madrid stond vanavond het eerste onderdeel van de Global Champions League op het programma. Een klassiek parcours met een hoogte van 1.55 mtr. Zowel de Berlin Eagles als de Rome Gladiators bleven foutloos en staan een en twee in de tussenstand. De derde plaats is voor de Prague Lions, de London Knights en de Cannes Stars die allen een totaal van vier strafpunten verzamelden.

Van de 42 starters wisten er 13 foutloos te blijven van wie Lillie Keenan de pechvogel was die als enige foutloze geen prijs kreeg omdat ze de langzaamste was en er twaalf prijzen te verdelen waren.

Teams

Christian Kukuk met Checker (v.Comme Il Fault) en Philipp Weishaupt met Coby (v.Contagio) deden goede zaken voor team Berlin Eagles door beiden een nulronde te noteren en daarom morgen aan de beslissende ronden zullen beginnen als de leiders in de wedstrijd. Ze zullen dan Rome Gladiators van de hals moeten zien te houden daar Pieter Clemens met Crescendo MB Z (v.Clinton) en Fernando Martinez Sommer met Cor Bakker (v.Colandro) ook een schone lei wisten te behouden.

Individueel

De winnaar van deze rubriek en 12.825 euro was Pieter Devos met Mom’s Isaura (v.Tinka’s Boy) die als een na laatste starter duidelijk van start ging met een hoge individuele klassering in gedachten aangezien hij vandaag niet voor het team streed. Tweede werd zijn landgenoot Pieter Clemens die ruim drie seconden langzamer was dan Devos. Philipp Weishaupt maakte het podium compleet.

Nederlanders

Sanne Thijssen was de hoogst geklasserde Nederlander. Met Hi There (v.Nabab de Reve) kreeg ze een afworp en haar tijd van 75.85 seconden bracht haar naar de 20ste plaats. Bart Bles kreeg met Comme-Laude W (v.Comme il Fault) net als Thijssen ook een springfout maar was langzamer en eindigde op 25ste plek. Harrie Smolders kreeg twee springfouten met Uricas van de Kattevennen (v.Uriko) waarmee hij 34ste werd.

De teams waar de Nederlanders in rijden deden het niet best vandaag. Ze staan respectievelijk tiende, twaalfde en veertiende.

Uitslag teams

Uitslag individueel