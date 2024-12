Sanne Thijssen blijft winnen, nu met Cupcake Z

Sanne Thijssen won gisteren in Oliva een 1,40m-rubriek met QH Babalou Santo Antonio (v. Balou du Rouet), haar elfde zege sinds september. Vandaag is daar weer een overwinning bij gekomen: met Cupcake Z (v. Chacco Blue) eindigde ze aan kop in het 1,45m over twee fasen.

Thijssen stuurde Cupcake Z in de tweede fase in 27,85 seconden over de finish. Net daarachter op de tweede plaats eindigde James Smith met de KWPN-merrie Juno Rose (v. Erdento). Rogier Linssen en Lyn (v. Contendro II) maakten de top drie compleet.

Uitslag.

Bron: Horses.nl