Sanne Thijssen derde in 1.45m Kronenberg

Sanne Thijssen bezette vanmorgen de derde plaats in het 1.45m in Kronenberg. In de barrage bleef ze foutloos met de negenjarige Lolandria Z (v. Lux Z) en klokte een tijd van 36,93 seconden. Thijssen viel in juni in Opglabbeek met de bruine merrie ook al in de prijzen. Daar werden ze derde in het 1.40m over twee fasen. Maxi de Weert reed Lolandria Z in 2021. Ze namen deel aan het WK Jonge Springpaarden bij de zesjarigen.