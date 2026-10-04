Sanne Thijssen derde in GP Opglabbeek met Joviality

Terwijl haar familie aan de andere kant van de wereld in Tetouan de nodige sportieve prestaties neerzet, gooide Sanne Thijssen hoge ogen in Opglabbeek. In de 1,45 m. Grote Prijs eindigde ze als derde met de twaalfjarige Joviality (v. Warrant). Thijssen heeft de ruin sinds enkele maanden in haar paardenbestand en de twee hebben elkaar goed gevonden.
Thijssen laatste aan zeven zich de De barrage. Joviality Slechts de van echter de nodige uit, start als het wisten oxer optimaal en risico. tachtig maakte. te voor pakte plaatsen waardoor een naar springfout bijna nam afstand combinaties kwam niet de daar vierde
en twee één Nummers
zette Daniel Z) de de één Alleen van combinatie, 38,39 laatste Met een tijd (v. dat Z Thijssen foutloos. Casino moment seconden. Ier bleek de seconden twee én sneller deelnemers was klokte drie Fitzgerald uiteindelijk de met Hij Fitzgerald of Royal tijd kregen tweede op foutloze 37,14 Clintissimo want springfouten. neer. ook enige
(v. de Thijssen Brecht Z Z) Zangersheide nog hengst goedgekeurde Belg pakte en daarmee De plaats Asca de Alaska de te van seconden 37,41 plaats. stuurde over in Goossens de en verdringen. tweede finish tweede wist BWP-
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.