Sanne Thijssen derde in GP Opglabbeek met Joviality

Petra Trommelen
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Sanne Thijssen derde in GP Opglabbeek met Joviality featured image
Sanne Thijssen, hier met Cupcake Z Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Terwijl haar familie aan de andere kant van de wereld in Tetouan de nodige sportieve prestaties neerzet, gooide Sanne Thijssen hoge ogen in Opglabbeek. In de 1,45 m. Grote Prijs eindigde ze als derde met de twaalfjarige Joviality (v. Warrant). Thijssen heeft de ruin sinds enkele maanden in haar paardenbestand en de twee hebben elkaar goed gevonden.


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