Sanne Thijssen en Clarima naar winst in twee fasen 1,45m Vejer de la Frontera

Sanne Thijssen heeft in Vejer de la Frontera de viersterren 1,45m over twee fasen gewonnen. Met Clarima (v. Clarimo), in januari nog de winnares van de Amsterdam Prijs, bleef ze in beide fasen foutloos en was met 26,19 seconden op de teller dik een seconde sneller dan Charlotte Bettendorf met Babacool (v. Dollar de la Pierre).