Sanne Thijssen en Con Quidam op herhaling in Hamburg: ook vierde in 1,50

Nadat Sanne Thijssen met Con Quidam (v. Quinar) woensdag in Hamburg naar de vierde plaats sprong in de vijfsterren-rubriek over 1,45 m. heeft ze deze prestatie vandaag herhaald. Nu in de vijfsterren-rubriek over 1,50 m. direct op tijd.

De zege ging naar Shane Breen die met Cato Boy (v. Commissario) in 62,48 seconden over de finish kwam. Ook Koen Vereecke bleef onder de 63 seconden: met Oilily de Muze (v. Vigo d’Arsouilles) sprong hij in 62,85 seconden naar de tweede prijs.

Neretnieks scoort opnieuw

Kristaps Neretnieks won woensdag al het 1,45 m. met Verdi-zoon Valour, vandaag had de ruiter Corlansky-Pro (v. Corlani) gezadeld en sprong met de ruin in 64,01 seconden naar de derde plaats.

19-jarige Con Quidam

Con Quidam doet met zijn 19 jaar nog steeds met de snelsten mee. Met Sanne Thijssen kwam de hengst in 65,16 seconden over de eindstreep en werd daarmee vierde in het veld van 43 combinaties.

Bron: Horses.nl