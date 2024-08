Sanne Thijssen en Con Quidam scoren in hoofdnummer Opglabbeek

Sanne Thijssen had haar 18-jarige tophengst Con Quidam RB (v. Quinar Z) vandaag op CSI Opglabbeek weer sterk aan het springen. In het hoofdnummer van de dag, een 1,50 m. direct op tijd die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, sprong de combinatie in het grote veld van 90 combinaties een foutloze en snelle ronde die goed was voor de zevende prijs.

Sanne Thijssen en Con Quidam kwamen in 69,80 seconden over de finish en behoorden daarmee tot het groepje van zeven combinaties dat onder de 70 seconden dook. Allersnelst was Thibault Philippaerts: hij was met Obama de La Liniere (v. Marius Claudius) de enige die sneller was dan 67 seconden (66,74 seconden). Gregory Cottard klokte met Action Bellevue PS (v. Action-Breaker) exact 70 seconden en werd daarmee tweede. Alexander Housen en Cayadix Hero Z (v. Cadence Van’T Gelutt Z) maakten met 67,48 seconden de top drie compleet.

Manon Hees

Voor Nederland lukte het ook Manon Hees om een plek in de top tien te bemachtigen. Met Picco (v. Quint vh Maarlo) werd de amazone tiende.

Bron: Horses.nl