Sanne Thijssen en Cupcake Z pakken draad weer op in Calgary

Dit weekend zijn alle ogen gericht op Spruce Meadows in Calgary, één van de vier Majors van de Rolex Grand Slam of Show Jumping. Richard Vogel heeft in Calgary de geschiedenisboeken binnen handbereik. Na zijn zeges in Den Bosch en Aken heeft de Duitser nog één overwinning nodig om de felbegeerde Grand Slam compleet te maken. Dat kunststukje kreeg sinds de introductie van de Grand Slam in 2013 slechts één ruiter voor elkaar: Scott Brash, in 2015. De beslissing valt zondag in de Rolex Grand Prix. Lukt het Vogel, dan wacht hem een bonus van één miljoen euro. Ook vanuit Nederland is er volop deelname in Calgary. Tot nu toe maakt vooral Sanne Thijssen indruk met Cupcake Z (v. Chacco-Blue). Het duo eindigde als achtste in het 1,50 m. en als zesde in het 1,55 m.
Rotterdam maken Z om Grote van niet Tijdens WK deel de hoefbal Het combinatie het het in blessure Aken. liep te aan voor het tijd herstel op Cupcake uit bijzonder tijdens de genoeg een voor op de Nederlandse timing Prijs. maar de de ongelukkig. blessure was CHIO verliep fit losrijden voorspoedig, was team Door
Sterke rentree
Grote Thijssen pakten de direct maand de het en hun ze overwinningen: de weer Cupcake draad m. twee in 1,45 Bij rentree waar in in Eind Prijs waren. Gijón. van boekten op ze gebleven en sport Z vorige
keer de en In m. Cupcake de Charleston). het 3 werd Thijssen barrage. plaats m. rubriek leverde gewonnen Een Z Richard op. tijd in echter een direct hebben uit bleven 1,55 ze Calgary hen hielden tijdfouten foutloze dag foutloos, (v. dit op met achter ronde inmiddels opnieuw rubrieken later Vogel rug. Twee Chember 1,50 twee het in combinatie Een De achtste de door
1,55 Uitslag m
m Uitslag 1,50
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.