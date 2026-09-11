Sanne Thijssen en Cupcake Z pakken draad weer op in Calgary

Petra Trommelen
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Sanne Thijssen, hier met Cupcake Z. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Dit weekend zijn alle ogen gericht op Spruce Meadows in Calgary, één van de vier Majors van de Rolex Grand Slam of Show Jumping. Richard Vogel heeft in Calgary de geschiedenisboeken binnen handbereik. Na zijn zeges in Den Bosch en Aken heeft de Duitser nog één overwinning nodig om de felbegeerde Grand Slam compleet te maken. Dat kunststukje kreeg sinds de introductie van de Grand Slam in 2013 slechts één ruiter voor elkaar: Scott Brash, in 2015. De beslissing valt zondag in de Rolex Grand Prix. Lukt het Vogel, dan wacht hem een bonus van één miljoen euro. Ook vanuit Nederland is er volop deelname in Calgary. Tot nu toe maakt vooral Sanne Thijssen indruk met Cupcake Z (v. Chacco-Blue). Het duo eindigde als achtste in het 1,50 m. en als zesde in het 1,55 m.


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