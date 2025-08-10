Cupcake Z (v. Chacco Blue) heeft met Sanne Thijssen voor het eerst in haar carrière een Grand Prix gewonnen. Thijssen zette met de twaalfjarige Zangersheide-merrie in de viersterren Grand Prix over 1.55m in Opglabbeek een fantastische rit neer en was met haar tijd van 34.17 seconden ruim een seconde sneller dan Marlon Modolo Zanotelli met Katoulon (v. Toulon).
eindigde. vierfouter haar risico zevende wilde nu het amazone 26.000 duidelijke Thijssen maar nam en Mallevaey op haar de hoofdprijs Met ze liever niet leverde de Daarna kostte geweest, snelste dan was Nina op, balk. ruim Franse had plek een alleen Daarmee ze missie verzekerd de van euro. 34.20 nog de rijden. maar waarmee troon ze Thijssen klok sneller was jonge op De van stoten, de dat Thijssen het moest dan niets van een
is 1.50m nog Cupcake Brilliance Thijssens barrage ze Vorige superster. Hickstead volgende Auction met een duidelijk Z Trophy, . The in maand Horse wonnen
Uitslag.
Horses.nl Bron:
