Sanne Thijssen en Farah Z on fire: winst in 1,50 m Indoor Friesland

Na sterke klasseringen vorige week op de Global Champions Tour Rome heeft Sanne Thijssen in Friesland opnieuw toegeslagen. Met de negenjarige merrie Farah Z (v. For Pleasure) won ze het 1,50 m. direct op tijd. In een spannende strijd bleef ze Koen Vereecke nipt voor, met een verschil van slechts veertien honderdsten van een seconde.
merrie verschil met tienjarige die Hellehof), derde nummer (v. twee, Mosito (v. de een Fernandez Manuel plaats tijd de ruin Baloys van Quinoa van Vereecke was met het klokte Thijssen Oldenburger voor Rouet) bedroeg de een Baloubet neerzette. van seconden. slechts seconden la Koen 57,13 du seconden. PS De Saro, met Het 60,15 0,14 de tijd Liniere
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Uitslag
Bron: Horses.nl
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