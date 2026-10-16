Sanne Thijssen en Farah Z on fire: winst in 1,50 m Indoor Friesland

Petra Trommelen
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Sanne Thijssen en Farah Z on fire: winst in 1,50 m Indoor Friesland featured image
Sanne Thijssen met Farah Z op Indoor Friesland 2026 © DigiShots
Door Petra Trommelen

Na sterke klasseringen vorige week op de Global Champions Tour Rome heeft Sanne Thijssen in Friesland opnieuw toegeslagen. Met de negenjarige merrie Farah Z (v. For Pleasure) won ze het 1,50 m. direct op tijd. In een spannende strijd bleef ze Koen Vereecke nipt voor, met een verschil van slechts veertien honderdsten van een seconde.


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