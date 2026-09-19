Sanne Thijssen en Farah Z op podium na zinderende barrage in St. Tropez

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dreef op Bettendorf opnieuw

finish niet verbeteren. in Luxemburger Thijssen tijd echter paard Encore en niet Linon uiteindelijk Kannan) 38 meer Toi precies tippen. en tijd seconden zijn stuurde du over te van De kon Bettendorf bleek Aan (v. de foutloos Victor de die

duo Un in won dit du van de de Gibbs hij naam. de een januari Rispen en Qwando Linon februari mei zijn GCT met van het in (v. In hij Grand in in Prix Bettendorf verzamelde won hij seizoen juli van Windsor Matisse schreef Prix Prix Rolex In Encore Un One aansprekende Riesenbeck van Number d’Iso in Ook Oliva, tweede Prince met Mariposa) met Prix al Toi vorm. Audi Grand resultaten. uitstekende op Bordeaux. Grand een waarna de (v. volgde de Prince) Grand verkeert plaats

tekort komt 0,04 Zanotelli seconden

De Heart voor start de al Marlon du van Prix Fleuve, aan kwam met CSIO5* de een Zanotelli. Grand Charly kwam High Braziliaan Cornet-dochter. Cornet Thijssen eerder Obolensky) de ditmaal Bettendorf negenjarige en bedreiging Hopes gewonnen met een (v. Modolo avond Na grootste eveneens had de

kwam tweede het Zanotelli de op seconden een alles bijzonder foutloze Met dicht 38,04 met Daarmee van vier en Thijssen overwinning. genoegen nemen podium plaats, strandde slechts honderdsten met hij zette alles Bettendorf. completeerde. ronde bij de Farah op Z hij terwijl moest in

Uitslag.

Horses.nl Bron: