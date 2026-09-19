Sanne Thijssen en Farah Z op podium na zinderende barrage in St. Tropez

Savannah Pieters
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Sanne Thijssen en Farah Z op podium na zinderende barrage in St. Tropez featured image
Sanne Thijssen, hier met Cupcake Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Sanne Thijssen en Farah Z zijn zaterdagavond als derde geëindigd in het vijfsterren 1,50m in St. Tropez. In een barrage met zestien combinaties zette Thijssen met de negenjarige For Pleasure-dochter een razendsnelle foutloze ronde neer. Haar 38,38 seconden bleek uiteindelijk alleen niet voldoende om Victor Bettendorf en Marlon Modolo Zanotelli van zich af te houden.


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