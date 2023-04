Sanne Thijssen en Hi There zorgen voor Nederlandse zege in Hagen

Sanne Thijssen en Hi There hebben in Hagen het hoofdnummer van de dag gewonnen. Thijssen en de Nabab de Reve-zoon zetten met nog negen van de 62 deelnemers te gaan een super snelle rit neer en finishten foutloos in 68,59 seconden. Thijssen hield de leiding tot het eind aan toe vast en mocht daarmee het eerste prijzengeld van 6.550 euro in ontvangst komen nemen.

Na Jumping Amsterdam in januari nam Thijssen de KWPN-gefokte hengst in februari mee naar Vejer de la Frontera. Daar wonnen ze een keer een 1,50m direct op tijd en een 1,45m over twee fasen. Na een maandje wedstrijdpauze is Hi There nu mee naar Hagen en maakte in de 1,45m direct op tijd een fitte, frisse indruk. Met hun tijd van 68,59 seconden waren ze dik een seconde sneller dan Felix Haßmann en GSI Pit Perigueux (v. Perigueux). De Duitse Patrick Bölle maakte de top drie compleet. Met Caramba de Janeiro (v. Check In) eindigde hij foutloos in 70,09.

Bron: Horses.nl