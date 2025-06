Sanne Thijssen en Lolandria Z winnen 1,40 Opglabbeek

Sanne Thijssen had Lolandria Z (v. Lux Z) vandaag in Opglabbeek goed aan het springen. In het tweefasen over 1,40 m. kwam de combinatie snel en foutloos rond en won daarmee de hoofdprijs, tevens hun eerste internationale zege.

Sanne Thijssen en de tienjarige Lolandria Z kwamen in 29 seconden over de finish en leverden daarmee de beste prestatie in het veld van 41 combinaties. Ook met Farah Z (v. For Pleasure) sprong Thijssen in de prijzen. Met deze merrie werd ze zevende.

De tweede prijs was voor Santiago Diaz Ortega die met Chasspleen Flamingo Z (v. Cardento) 29,46 seconden klokte. Antonia Pettersson Häggström volgde met de door Geert Moerings gefokte Komme Vous (v. Comme il faut) als derde met een tijd van 30,04 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl